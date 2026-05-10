＜エストレージャ・ダム・カタルーニャ選手権 2日目◇8日◇レアル・クラブ・デ・ゴルフ・エル・プラット（スペイン）◇7347ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーは第3ラウンドが終了した。〈連続写真〉松山英樹のスイングのポイントは大きなトップ?星野陸也が5バーディ・2ボギーの「69」をマークし、トータル7アンダーの18位タイに順位を上げた。一方の桂川有人は、2バーディ・3ボギーの「73」と今週初のオーバーパーを喫し、