＜みずほアメリカズ・オープン3日目◇9日◇マウンテンリッジCC（ニュージャージー州）◇6735ヤード・パー72＞日本勢5人が決勝ラウンドに進出している米国女子ツアーは、第3ラウンドが終了した。〈連続写真〉原英莉花は何が変わった？ダウンからの“浅い沈み込み”に注目原英莉花が6バーディ・3ボギーの「69」をマークし、日本勢トップのトータル2アンダーの12位タイに浮上した。西郷真央は2バーディ・1ボギーの「71」とスコア