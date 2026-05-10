◇プロ野球パ・リーグ 西武6-2楽天(9日、ベルーナドーム)西武が3連勝で3カード連続の勝ち越しを決め貯金を2に伸ばし、西口文也監督が平沢大河選手ら攻撃陣をたたえました。6回、2点を追う西武はランナー1塁でネビン選手が3塁線を破るヒット。この打球で渡部聖弥選手が一気にホームへかえり1点差に迫ります。さらに長谷川信哉選手が送りバントを試み、1塁へヘッドスライディングで自身も塁に出ると、平沢選手がライトスタンドへホー