モト冬樹・武東由美夫妻が、12日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。(左から)モト冬樹、武東由美＝テレビ朝日提供昨年、結婚15年を迎えたモトと武東。結婚当時は幸せな熟年婚と話題になり、モトが59歳で初婚、武東は49歳で再婚だったそう。結婚と同時にモトは一人娘の父になり、今では娘に子どもが生まれ、孫2人を溺愛しているという。現在は愛犬2匹が暮らしの中心だそうで、最