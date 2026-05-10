◆第４３回エプソムＣ・Ｇ３（５月９日、東京競馬場・芝１８００メートル、良）第４３回エプソムＣ・Ｇ３は９日、東京競馬場で行われ２番人気のトロヴァトーレが重賞３勝目。視野に入れる安田記念（６月７日、東京）に向け、弾みをつけた。◆クリストフ・ルメール騎手２４年レーベンスティール以来、通算３勝目。３勝は江田照男騎手と並び最多タイ。重賞は２６年阪神牝馬Ｓのエンブロイダリーに続く今年８勝目で通算１７８勝