◆スペイン１部▽第３５節Ｒソシエダード２―２ベティス（９日、レアレ・アレーナ）Ｒソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英がホームのベティス戦に先発し、前半だけで決定機を３度演出したが、０―２の後半９分に途中交代した。Ｒソシエダードは前半３分にカウンターを食らってピンチを招くが、ＧＫレミロが好セーブ。同６分にも敵陣でボールを奪われてカウンターからまたもピンチを作られるが、相手のシュートミスに救われ