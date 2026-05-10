「ゆきつばき賞」（９日、新潟）７番人気のトップアタック（牡３歳、栗東・小椋）が鼻差で競り勝ち２勝目を挙げた。好スタートを決めて番手でレースを進めると、直線は馬場の真ん中に出してしぶとく伸びた。小沢は「１週前の調教にまたがり、状態の良さは感じていました。昇級初戦で２着だったように力のある馬ですからね。まだ緩さがあるので、これからもっと良くなりそうです」と今後の成長を楽しみにした。