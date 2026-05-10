セリエA 25/26の第36節 レッチェとユベントスの試合が、5月10日03:45にスタディオ・ヴィア・デル・マーレにて行われた。 レッチェはワリド・シェディラ（FW）、ラメック・バンダ（FW）、ラッサナ・クリバリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユベントスはドゥシャン・ブラホビッチ（FW）、ケナン・ユルディズ（FW）、ウェストン・マッケニー（MF）らが先発に名を連ねた。 そ