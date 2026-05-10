プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第7節 クラブ・ブリュージュとシントトロイデンの試合が、5月10日03:45にヤン・ブレイデルスタディオンにて行われた。 クラブ・ブリュージュはニコロ・トレソルディ（FW）、クリストス・ツォリス（FW）、ハンス・ファナケン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシントトロイデンは後藤 啓介（FW）、伊藤 涼太郎（M