韓国のチアリーダー、チョ・イェリンのスイムウェア姿がファンを虜にしている。【写真】韓国チア、純白スイムウェアで「妖艶ダンス」チョ・イェリンは最近、自身のインスタグラムで数枚の写真を投稿した。公開された写真には、ホテルと思われるプライベート空間でリラックスした様子を見せるチョ・イェリンが写っている。黒を基調としたスイムウェアに身を包み、大理石調の洗面台に座って鏡越しに自撮りをするなど、さまざまなポー