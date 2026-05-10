熱狂的なファンを多く抱えるラーメン二郎。初心者お断りのイメージもあるが、空気階段・鈴木もぐらは「それは誤解だ」と断言する。芸人屈指の二郎ファンが、初心者向けの二郎の楽しみ方を伝授する。※本稿は、お笑い芸人の鈴木もぐら『没頭飯』（ポプラ社）の一部を抜粋・編集したものです。中級者のマウントのせいで二郎への誤解が生まれているよく「二郎はラーメンじゃなくて『二郎』だから」って言う奴いませんか。そんな奴に