【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月10日放送の『timelesz ファミリア』にゲストとして“Mr.手土産”勝俣州和が登場。timeleszメンバーが、芸能生活38年で培った勝俣の“手土産で心を繋ぐ技術”を学ぶ。さらに、timeleszの末っ子3人（橋本将生・猪俣周杜・篠塚大輝）が挑む新企画「〇〇三兄弟」も始動。 ■timeleszの末っ子3人が様々なことにチャレンジしていく新企画「〇〇三兄弟」がスタート 『timele