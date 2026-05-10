【その他の画像・動画等を元記事で観る】 相葉雅紀が日本各地に出向き、土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいくテレビ朝日『相葉マナブ』（毎週日曜 18時～）が14年目にして鹿児島に初上陸。 相葉が、小峠英二（バイきんぐ）、あばれる君とともに豊富な食材に恵まれた鹿児島の知られざる魅力を3週にわたって届ける。 ■相葉雅紀が専用機械に乗り込み茶葉収穫に挑戦 初回となる5月10日の放送では、鹿児島県鹿屋市を