中国の2026年第1四半期のサービス貿易輸出入総額は前年同期比2.3％増の1兆8229億元（約42兆131億円）でした。このうち、輸出は同11.2％増の7045億2000万元（約16兆2373億円）、輸入は同2.6％減の1兆1183億8000万元（約25兆7758億円）でした。サービス貿易の赤字は4138億6000万元（約9兆5384億円）で、前年同期に比べて1001億5000万元（約2兆3082億円）縮小しました。第1四半期の知識集約型サービスの輸出入は前年比1.6％増の7937億