昨夏からアメリカに長期遠征していたＭ・デムーロ騎手（４７）＝栗東・フリー＝が、９日の京都７Ｒで３番人気テンエースワンに騎乗して帰国後初勝利を飾った。道中は逃げ馬の外をぴったりマーク。直線入り口で逃げ馬をパスすると、最後は後続の追い上げを半馬身差で振り切った。「先生の言っていた通り、前々の競馬ができました。他の馬が来てからも止まっていませんでしたね。まずは一つ勝てて良かったです」とミルコスマイル