◇パ・リーグ日本ハム3―０オリックス（2026年5月9日京セラD）【記者フリートーク】今季の日本ハム・野村は表情が良い。もともとクールであまり表情に出ないタイプだが、オープン戦ごろから心にゆとりがあるように思える。その理由を聞くと「目を向けるところを変えたという感じ。周りじゃなくて自分の評価するポイントであって」と明かしてくれた。入団当初からポテンシャルは誰もが認めていたが、課題はメンタル面だっ