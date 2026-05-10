◇パ・リーグソフトバンク4―5ロッテ（2026年5月9日みずほPayPay）ソフトバンクの山川穂高内野手（34）が9日、ロッテ戦で2打席連続本塁打をマークした。2回に同点の7号ソロ、4回に勝ち越しの8号3ラン。いずれも左翼スタンドへ力強く叩き込んだ。1試合複数本塁打は今季初で通算31度目。第1打席、第2打席に連発するのは、24年5月22日の楽天戦以来だ。チームは逆転負けで連勝を逃したが、主砲が豪快な2発で復調を印象付けた。