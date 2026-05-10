◇パ・リーグ日本ハム3―０オリックス（2026年5月9日京セラD）日本ハム先発の加藤貴が今季最長の8回を投げ、3安打無失点でチームトップの4勝目。90球の快投で「野手の力ですし、中継ぎが抑えてくれての勝利。自分の力で勝てるわけじゃないので、本当に感謝しています」と笑みを浮かべた。左打者8人が並んだ打線に、シュート、カットボールなどを織り交ぜて二塁すら踏ませず「打たせて取るのが僕のスタイル」と胸を張った