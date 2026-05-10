「ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１」（１０日、東京）福永祐一調教師（４９）＝栗東＝が厩舎初のＪＲＡ・Ｇ１制覇へ、重賞２勝馬のダイヤモンドノットを送り出す。名手・川田とのコンビでビッグタイトル奪取へ、以下は千引健史助手の一問一答。◇◇−輸送の影響は。「トラブルも渋滞もなく、リラックスした感じで来ることができました。落ち着いていてカイバも食べています」−前回の東京遠征（京王杯２歳Ｓ）では馬体が減