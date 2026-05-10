◇パ・リーグ日本ハム3―０オリックス（2026年5月9日京セラD）風水において、邪気が出入りする不吉な方角のことを「鬼門」と呼び、現代では「困難を強いられる場所」という意味で使われることが多い。日本ハムは昨年から京セラドームで7連敗中だった。前日も逆転負けするなど相性の悪い球場で「鬼門脱出」に導いたのは野村のバットだった。「打った瞬間でしたね。しっかりとフォークを見逃せて、良いタイミングで振れ