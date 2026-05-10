「青竜Ｓ」（９日、東京）１番人気に支持されたドンエレクトス（牡３歳、美浦・高木）が、番手から力強く抜け出して３馬身半差の快勝劇。オープン初勝利を飾った。荻野極は「いいスタートが決まって、ペースも楽。強い勝ちっぷりでした。今後に弾みがつく内容だったと思います」と絶賛。高木師は「もまれなければね。２番手でペースも緩くて。前走でハナを切って、それが生きたのだと思う」と積極的な競馬、気性の成長などを