◇パ・リーグソフトバンク4―5ロッテ（2026年5月9日みずほPayPay）開幕から5試合連続「7イニング」を刻んできたソフトバンク・大津が、ついに崩れた。4―1の7回。球数は101球だったが、信頼の続投。ただ、先頭の佐藤にソロを浴び、さらに1死一、二塁とされ6回1/37安打3失点、105球で降板した。「（7回は）あと1イニング意地でも投げようという気持ちでした。そこでもうひと仕事できなかったのは反省」異変は序盤にあっ