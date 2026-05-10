「京都新聞杯・Ｇ２」（９日、京都）偉大な父の後を追うように６番人気の未完の大器コンジェスタスが無傷の３連勝でダービー（３１日・東京）への“最終切符”をつかみ取った。五分のスタートから道中は中団を確保。上位人気の馬たちを視界に入れつつ余裕を持って４角を回ると、メンバー最速の末脚を発動。先に抜け出したベレシートを首差とらえ、父譲りの勝負強さを見せつけた。コンビを組んで２戦目の西村淳は会心のガッツ