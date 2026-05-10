◇パ・リーグソフトバンク4―5ロッテ（2026年5月9日みずほPayPay）ソフトバンクの勝利の方程式が崩れた。2点リードの7回2死満塁、2番手・上茶谷が押し出し四球を与えて1点差。8回1死では3番手の木村光が佐藤に2打席連続となる同点ソロを許した。「スプリットをゾーンに投げればホームランの率は低いと思ったけど、内角に甘くいってしまった」点の9回2死、松本裕がポランコに決勝弾を許してしまい、小久保監督も「7、8、9