中日４−２巨人（セ・リーグ＝９日）――中日が最下位を脱出した。二回、田中の適時打で先制し、五回は村松、細川の適時打などで３点を加えた。大野が自身３連勝。巨人は４月３日以来の負け越し１。◇巨人の反撃は遅すぎた。八回に２番手投手から代打の丸が２ランを放ったものの、後が続かずに３連敗。打線は、前回の対戦で１失点完投を許したベテラン左腕の大野に、またも翻弄（ほんろう）された。巧みに緩急をつけながら、