ソフトバンクの前田悠が10日のロッテ戦で今季初勝利を狙う。プロ3年目での本拠地初勝利も懸かり「まだ勝てていないので、勝てたらベストかなと思います」と話した。前回3日の楽天戦での本拠地登板は5回4安打無失点も勝敗は付かなかった。「前回はちょっと出力が落ちる悪い癖が出た。中6日で修正できた。初回からベストボールを投げていきたい」と意気込んだ。