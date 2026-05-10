「エプソムＣ・Ｇ３」（９日、東京）まさに今が旬−。充実一途の２番人気トロヴァトーレが一枚上の切れ味を発揮して、前走の東京新聞杯に続く重賞連勝を飾った。前走後はマイラーズＣも視野に入ったが、コース相性を考慮してここに照準を定めた。課題だった折り合いも一戦ごとに進境を見せ、１Ｆの距離延長も難なくクリア。直線は外から豪快に伸び、ひと足先に抜け出した桜花賞馬を鼻差とらえたところがゴールだった。前走