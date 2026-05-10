タレントの高橋凛（３５）が?第２の挑戦?を決めた理由を激白した。高橋は２０２５年４月にボディコンテスト「サマー・スタイル・アワード（ＳＳＡ）」のグラマラス部門に初出場し、堂々の準優勝。今年４月に千葉市内で開催された「ＳＰＲＩＮＧＣＵＰ」のビキニモデルショートで２年連続出場を果たし、５位入賞を遂げた。過去には摂食障害を経験しており、今大会に向けて食事面で摂生を心がけてきた。「この半年ぐらいクリ