ESPNが村上の獲得競争から撤退した球団を特集米大リーグ（MLB）、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は8日（日本時間9日）、本拠地マリナーズ戦に「2番・一塁」で先発。先制15号ソロを放ち、4打数1安打1打点だった。試合には8-12で敗れたものの、新人ながら驚異的なペースで本塁打を量産する大砲に対し、米メディアはオフに獲得を見送った他球団を特集している。米スポーツ専門局「ESPN」は「ホワイトソックスのムネタカ・ムラ