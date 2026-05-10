初代王者が求める色は――。新生ゼロワンの女子部「プロレスリングＲｏｓｅ」旗揚げ第２戦（９日、東京・新木場１ｓｔＲＩＮＧ）で、マーベラスのＲｉｋｏ（２６）がＲＯＳＥワールド王座?ＴｈｅＲｏｓｅ?王座決定戦ランブルを制し、初代王者に輝いた。９人参加の時間差入場バトルで、最後は真白優希を鮮やかなムーンサルトプレスで下し、新団体の初代王座を強奪。５日のマーベラス１０周年記念大会ではＭａｒｉａとのコンビ