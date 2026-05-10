身内からの無自覚な一言が、一生消えない傷になることがある。特に、良かれと思って放たれた言葉ほど、タチが悪いものはない。投稿を寄せた50代女性は、今から20年以上前の法事での出来事が、今も忘れられないという。年齢の近いいとこや未就学児も集まる、賑やかな親戚の集まりでのことだった。実の娘を「可哀想な人」扱いした母の無神経食事会の席で、男性陣がタバコを吸う中、女性は夫や親戚たちと話をしていた。その時、実の母