海外旅行でのトラブルは珍しくないが、現地のスタッフから意図的な嫌がらせを受けるとさすがに気が滅入る。投稿を寄せた埼玉県の50代女性（サービス・販売・外食／年収500万円）は、アメリカのフロリダにあるマイアミビーチへ旅行した際、宿泊先のホテルで不可解な出来事に遭遇した。（文：篠原みつき）「あとで気付いたが、わざとやっていた」女性によると、そのホテルではなぜか「部屋のカギか開かなかった」という。「開かない