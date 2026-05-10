理不尽な値引き要求をしてくる客の対応は精神を削られる。ましてや相手が名の知れた企業の人間であれば、なおさら呆れてしまうだろう。投稿を寄せた40代女性は、かつて精密機器や重量物を運ぶ会社で事務員をしていた際、ある客からの電話で耳を疑うような対応をされた体験を明かした。相手は、「某有名貴金属ジュエリー会社の部長さん」だったという。「金庫を階段を使って2階から3階に運んで欲しい」という依頼だった。（文：篠原