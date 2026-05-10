相手を思いやる行動が、いつの間にかしんどくなり、結果として友人関係が終わることがある。投稿を寄せた長野県の60代女性は、遠方に住む友人と絶縁した経緯を明かした。 友人の夫が亡くなったことをだいぶ経ってから知り、久しぶりに再会した際、「お線香を渡した」という。「どの香りが喜ばれるか？とすごく悩んで選んだお線香だった」と女性は振り返る。ここまでは問題ない。しかし、その後の出来事が気になった。「そこから、