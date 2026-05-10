少子化対策という言葉自体が、「手遅れ」を隠すための空しいパフォーマンスに感じられる、という声もネット上では多い。政府がいくら対策を掲げても、「もう遅い」と受け止める声も目立つ。ガールズちゃんねるに5月初旬、「感情論抜きで、少子化解消ってもう無理じゃないですか？？」というトピックが立ち、絶望の声が殺到した。トピ主は、適齢期の女性が少数派になり、物価高や税金が増える一方で給料は横ばい、さらに高額な教育