５月１０日は「母の日」。スポーツ選手にとっても、感謝の気持ちを新たにする日です。大相撲の幕内・藤凌駕が、フィリピン出身の母・キャロルさんへの感謝の言葉を語りました。＊＊＊＊＊お母さんは優しく、明るい人です。ディズニー好きで家には映画のＤＶＤがたくさんあって、その影響で自分もディズニー映画はよく見ます。子供の頃は家族でディズニーランドにも連れていってもらいました。家ではよくフィリピン料