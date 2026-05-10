世帯年収1000万円を超えれば、お金の苦労とは無縁のリッチな生活が送れると思いがちだ。しかし現実はそう甘くない。投稿を寄せた神奈川県の50代男性（サービス・販売・外食／世帯年収1300万円）は、「世帯で1300万もっとゴージャスな生活ができると思っていました」と理想と現実のギャップをこぼす。（文：篠原みつき）楽しみは「たまに行くスーパー銭湯のサウナ」「実際にはスーパーで割引になったお肉を買ったり、ビールでなく発