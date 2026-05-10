◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―２巨人（９日・バンテリンドーム）巨人は５回の守備の乱れもあり中日に連敗。先発の田中将大投手（３７）は５回５安打４失点で今季初黒星。チームは３連敗で借金１となった。スポーツ報知評論家の宮本和知氏は守備のほころびについて、「シーズン序盤に出たことをプラスに捉えて」と、改めてチームで徹底していくことを求めた。＊＊＊田中将は大事に行き過ぎたなという感じだね。低めには