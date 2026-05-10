◆東京六大学野球春季リーグ戦第５週第１日▽立大１―０早大（９日・神宮）立大は長島颯遊撃手（２年）が決勝打を放つ活躍を見せ、早大に先勝した。約６０年ぶりに新しく作られた応援歌が初披露された注目の一戦を、白星で飾った。立大を勝利に導いたのは、背番号３の“ナガシマ”だった。両軍無得点の３回２死二塁、２番・長島が捉えた打球は左前で弾む先制適時打となった。「自分の打撃をするだけだと思いました」と、冷静に