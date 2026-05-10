５月１０日は「母の日」。女子プロゴルフ・安田祐香（２５）＝ＮＥＣ＝はアマチュア時代から転戦生活をサポートしてくれる母・美香さんへの感謝の思いを語った。＊＊＊お母さん（美香さん）は、アマチュアの頃からずっと一緒に行動しているので、すごいなと思います。（１９年）アジア太平洋女子アマ選手権で優勝した時、（２４年）ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンで初優勝した時…。いつも会場にいてくれて、涙を