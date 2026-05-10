◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島０―４ヤクルト（９日・マツダ）ガッツポーズを作ったのはマウンドではなく、一塁ベース上だった。２回２死二、三塁。８番に座ったヤクルトの先発・松本健吾は岡本の１４７キロ速球をライナーで左前へ弾き返した。先制の２点適時打はプロ３年目での初打点。「来年からＤＨになるので、その前に打点を記録できたのはすごくうれしい」と頬を緩めた。「投手は９番目の野手」というのが池山監督の方針で