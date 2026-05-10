５月１０日は「母の日」。プロ野球選手たちにとっても、感謝の気持ちを新たにする日です。日本ハムの柳川大晟投手（２２）が母・春愛（はるえ）さんに「ありがとう」を伝え、思い出や、支えとなってきた言葉を振り返りました。＊＊＊母はとにかく優しい人です。日中は介護福祉士として働き、夜は地元、大分・日出町で家族経営している焼肉屋、「焼肉の駅・元山」で、父の手伝いをしています。家族のために身を粉にして