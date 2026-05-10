５月１０日は「母の日」。プロ野球選手たちにとっても、感謝の気持ちを新たにする日です。巨人の浦田俊輔内野手（２３）が母・智美さんに、「ありがとう」を伝え、思い出や、支えとなってきた言葉を振り返りました。＊＊＊お母さんは気配りがすごいです。やりすぎじゃないかというくらい、周りを気に懸けてくれる人ですね。家族に対してはもちろんですが、大学生の時は野球部の部員に差し入れをたくさんしてくれました