◆Ｊ１百年構想リーグ西▽第１６節Ｃ大阪３―２長崎（９日・ヤンマーハナサカスタジアム）チームの“顔”が終了間際に今季初得点を決め、ホームを沸かせた。２―２の後半４９分。相手のハンドでＰＫを得ると、４０分から途中出場した元日本代表ＭＦ香川真司（３７）が真っ先にボールを持ち、キッカーに名乗り出た。長崎ＧＫ波多野と駆け引きしながら「思いっ切り蹴ろう」。左下のコースは読まれたが、ボールの勢いが勝り、ネッ