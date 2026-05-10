◆春季高校野球奈良県▽決勝天理２１―２畝傍（９日・さとやくスタジアム）奈良では、天理が春の決勝の史上最多となる２１得点で畝傍（うねび）を下し、３年連続優勝を飾った。４本塁打を含む２２安打と打線が爆発。主将の金本相有（さんゆ）遊撃手（３年）は２打席連続アーチなど３安打５打点の活躍を見せ、２３日に開幕する春季近畿大会（京都）の優勝を誓った。京都では、準決勝を制した立命館宇治と龍谷大平安が近畿大会へ