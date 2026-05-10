卓球の世界選手権団体戦（英ロンドン）大会開催中に日本代表選手を「ニッポンの食」でサポートするのがＪＡ全農だ。日本選手が現地の慣れない食事や環境、衛生面で苦労している実情を受け、２０１９年度より食事サポートを本格的に開始。今大会では、産地直送通販サイト「ＪＡタウン」に掲載されている精米、フリーズドライみそ汁・スープ（各種）、全農の商品ブランド「ニッポンエール」のドライフルーツとグミ（各種）など全