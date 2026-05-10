宝塚歌劇ＯＧ（元星、月組）の美弥るりかが、主演舞台「ＭＩＳＳＤＩＲＥＣＴＩＯＮ」（ミスディレクション）で、元タカラジェンヌばかり９人が集結したクライム・シチュエーションコメディーをけん引する。卒業から７年。宝塚時代は「美弥るりか」として夢中で走り続けたが、大階段を降りてから“本名の人生”を見つめ直したことが、俳優生活にプラスに作用している。（田中昌宏）今回の舞台は、美弥と宝塚歌劇８９期の同期