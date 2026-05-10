３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」大森元貴のメイクが話題を集めている。大森は８日、テレビ朝日系「ミュージックステーション」（金曜・後９時）に生出演。番組の前半で、バンドとしてＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」の主題歌「風と町」を披露。後半では、衣装をチェンジしてソロとして再び登場。日本テレビ系「ｎｅｗｓｚｅｒｏ」のテーマ曲「催し」をテレビ初歌唱した。ネット上では「大森さんの鼻筋が