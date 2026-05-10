女優瀬戸朝香（49）が9日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜午後1時54分＝関西ローカル）に出演。長男と長女の留学について語った。瀬戸は同番組で、ダウンタウン浜田雅功（62）と31年ぶりに共演。浜田が「お休みみたいなん（みたいなのを）、されてたでしょ？」と聞くと、瀬戸は「育児に専念してた期間もあったんで。ちょこちょこ、やってたんですけど、連ドラ自体は7年やってなかったんですよ」と返した。瀬戸は2007年に俳優井ノ