■GI・NHKマイルカップ（10日、東京競馬場 芝1600ｍ）【写真を見る】【競馬・NHKマイルカップ】東大卒・篠原梨菜アナウンサーがデータで予想 ！ 本命はアスクイキゴミ東京大学法学部卒のTBS篠原梨菜アナウンサーが、GI・NHKマイルカップをデータをもとにズバリ予想。今年の3歳マイル王を決める一戦には、7年ぶりにGI・朝日杯フューチュリティステークスの1〜3着馬が揃う。皐月賞からの転戦組・カヴァレリッツォとアドマイヤクワッ